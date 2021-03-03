Вино стоимостью в полмиллиона рублей украли из магазина Воронежа
В Воронеже произошла крупная кража из магазина Top Wine.
Как сообщает «Вести Воронеж», преступление случилось 27 февраля, в субботу.
В магазине рассказали, что днем в винотеку зашел пожилой мужчина в маске и кепке. Вначале он обратился к продавцу за консультацией. После чего, походив по заведению, выбрал бутылку сухого красного Chateau Petrus. Затем он отправился в туалет.
Там преступник спрятал бутылку под одежду. И, когда продавец отвлекся, вор вышел из магазина с бутылкой за 500 тысяч рублей.
Камера наблюдения записала все происходящее в магазине.
Полиция возбудила уголовное дело по статье за кражу. Преступника разыскивают.
В магазине заподозрили, что похищение элитного вина могли заказать белгородцы.
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