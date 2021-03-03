Чтобы избежать третьей волны коронавируса и не допустить ситуации, как в Европе, нужно до мая привить 30% россиян
В эфире телеканала «Россия 24» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что для того, чтобы в России не началась третья волна коронавируса, необходимо привить до мая порядка 30% населения страны (если за два месяца — 25%) Данные расчеты основаны на том, что вакцина имеет эффективность порядка 94% и поствакцинальный иммунитет длится больше шести месяцев.
Напомним, что в Европе ситуация с коронавирусом резко ухудшилась.
Марина Хоружая
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