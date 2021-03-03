В эфире телеканала «Россия 24» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что для того, чтобы в России не началась третья волна коронавируса, необходимо привить до мая порядка 30% населения страны (если за два месяца — 25%) Данные расчеты основаны на том, что вакцина имеет эффективность порядка 94% и поствакцинальный иммунитет длится больше шести месяцев.

Напомним, что в Европе ситуация с коронавирусом резко ухудшилась.

Марина Хоружая