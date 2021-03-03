В новый зал Воронежского зоопарка переедут сурикаты, мартышки и другие теплолюбивые животные.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В отремонтированном помещении будут находится пара зеленых мартышек, самка яванской макаки, сурикаты, сервал и саймири.

Там же оборудованаи фотозона. По новой концепции новый зал будет совмещать в себе идею взаимосвязи животного и человека, как единой планетарной экосистемы.

Ранее сообщалось о рождении в воронежском питомнике шести ягнят от трех овец. Одна из них отказалась от своих двоих малышей.