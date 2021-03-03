На что только не идут мошенники, чтобы облапошить доверчивых россиян. Не успевают наши граждане раскусить очередную схему мошенничества, как аферисты придумывают все новые и новые. В пандемию преступники вдвойне активизировались, и одной из новых мошеннических схем стали задействовать небезызвестный портал Госуслуги. Точнее, его название.

Так, на электронную почту многих россиян с адреса info@mybusinessplan.ru пришли письма, которые были высланы якобы порталом Госуслуги. В данном послании, содержащем логотипы сайта Госуслуги, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета, сообщалось, что получатель имеет право на социальные выплаты от государства. Для оформления этих самых выплат предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Л.В. Гончаровой. Кроме того, требовалось ввести номер СНИЛС для «идентификации в системе», а в открывшемся окне уже и номер карты, куда якобы поступили бы деньги.

Как сообщают Ведомости, эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея сообщил, паспортные данные и СНИЛС нужны мошенникам для оформления договоров, в том числе на кредит. Главный риск — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам, в которых содержится важная персональная информация.

Если вдруг вы попались на эту удочку и сообщили все свои данные, нужно немедленно написать в техподдержку портала Госуслуг, а также сменить пароль от личного кабинета. Не лишним будет проконсультироваться с правоохранительными органами и написать заявление в полицию о мошенничестве.

Марина Хоружая