Торги на поиск подрядчика для нанесения дорожной разметки на улицах Воронежа объявила мэрия сегодня, 3 марта.

Администрация города системно развивает улично-дорожную сеть и приводит ее в порядок. По словам главы Воронежа Вадима Кстенина, большой объём работ выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволяет полностью обновить как городские магистрали, так и улицы-дублёры, а в отдаленных микрорайонах основные улицы.

– Поэтому в этом году мы заходим с ремонтом на второстепенные улицы и в частный сектор, где многие дороги будут заасфальтированы, — сообщил мэр Воронежа. — Но помимо хорошего дорожного покрытия, на дорогах обязательно должна быть и разметка – это важнейший элемент безопасности дорожного движения. Работы по нанесению разметки должны начаться незамедлительно при наступлении благоприятных погодных условий, – подчеркнул Вадим Кстенин.

В 2021 году запланировано нанести дорожную разметку более, чем на двухстах улицах города. Заявки будут приниматься до 15 марта, включительно. Аукцион состоится 17 марта с максимальной ценой контракта в 139,9 миллионов рублей.

К маю уже должен быть выполнен первый этап нанесения горизонтальной дорожной разметки на центральных улицах Воронежа.

Вадим Кстенин дал поручение управлению дорожного хозяйства:

– До начала горячего сезона необходимо провести дефектовку всей дорожной разметки, нанесённой в прошлом году: весь объём, где износ линий после зимнего периода превышает допустимый, должен быть выполнен по гарантии подрядчиками за их счёт без траты бюджетных средств.

Глава города отметил, что данные работы должны быть чётко увязаны с плановыми работами по ремонту ресурсоснабжающими организациями коммуникаций и ремонтом дорог. Вадим Кстенин также дал указание управлениям дорожного хозяйства и образования держать на контроле нанесение разметки у детских садов и школ.

В мэрии сообщили, что для нанесения дорожной разметки основным материалом будет использоваться термопластик, который более долговечен, чем краска.