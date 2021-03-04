Односторонним станет проезд возле Никольского храма в Воронеже с 4 марта.

Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Ограничение движение вводится в целях безопасности. Односторонний проезд автомобилей будет действовать от ул. Таранченко к ул.Сиреневой.

Также по информации мэрии, на улице Волго-Донской перекроют участок для движения автомобилей из-за ремонта теплотрассы. Дорогу перекроют сегодня, 4 марта в 8 утра.

Вновь откроют движение завтра, 5 марта, в 20 часов.

Фото «Вести ПК»