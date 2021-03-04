Односторонним будет проезд в Воронеже возле Никольского храма
Односторонним станет проезд возле Никольского храма в Воронеже с 4 марта.
Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. Ограничение движение вводится в целях безопасности. Односторонний проезд автомобилей будет действовать от ул. Таранченко к ул.Сиреневой.
Также по информации мэрии, на улице Волго-Донской перекроют участок для движения автомобилей из-за ремонта теплотрассы. Дорогу перекроют сегодня, 4 марта в 8 утра.
Вновь откроют движение завтра, 5 марта, в 20 часов.
Фото «Вести ПК»
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