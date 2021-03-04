Воронежский губернатор разрешил массовые мероприятия на Масленицу
В Воронежской области в этом году все-таки состоятся массовые мероприятия на столь любимый у населения праздник Масленицы.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев снял часть коронавирусных ограничений. Соответствующее решение было озвучено 3 марта на заседании регионального оперштаба.
Также воронежские областные власти разрешили возобновить деятельность клубов в селах региона.
Что касается пожилых людей, то оперштаб до 15 марта продлили самоизоляцию воронежцев старше 50 лет.
Фото pixbay.com
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