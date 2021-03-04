В Воронежской области в этом году все-таки состоятся массовые мероприятия на столь любимый у населения праздник Масленицы.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев снял часть коронавирусных ограничений. Соответствующее решение было озвучено 3 марта на заседании регионального оперштаба.

Также воронежские областные власти разрешили возобновить деятельность клубов в селах региона.

Что касается пожилых людей, то оперштаб до 15 марта продлили самоизоляцию воронежцев старше 50 лет.

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