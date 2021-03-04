О том, что предстоящая рабочая неделя будет короткой напомнили жителям Воронежской области.

В Роструде рассказали, что рабочим днями будет всего четыре – со вторника, 9 марта, по пятницу, 12 марта.

Перед этим будет три выходных дня: 6, 7 и 8 марта, когда будет праздноваться Международный женский день.

Еще две короткие рабочие недели ожидают граждан этой весной. Они придутся на май: с 4 по 7 и с 11 по 14 число.