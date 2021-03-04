Открытую форму с личными данными студентов удалили из официальной группы ВГУ в соцсети «Вконтакте».

Об этом 4 марта сообщили в вузе.

Документ был помещен в социальные сети для записи учащихся для вакцинации от коронавируса. Там были указаны факультет, Ф.И.О., номер телефона. Доступ к документу могли получить и посторонние люди.

В ВГУ сообщили, что изначально данную форму разместили лишь для удобства учащихся для участия в вакцинации.