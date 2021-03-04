82-летнего пенсионера Александра Куприянова разыскивают в Воронеже.

Ранее мужчина не пропадал. 3 марта он ушел на рыбалку на водохранилище и не вернулся. О его пропаже сообщил внук в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Александр Куприянов вышел из дома около 8 утра из дома на улице Олеко Дундича. На водохранилище он обычно добирался на маршрутке.

Родственник забили тревогу вечером, когда дедушка не пришел домой.

Пенсионер был одет в зеленые камуфляжные штаны, светло-зеленую куртку, военную зеленую шапку-ушанку, серые резиновые сапоги. С собой был ьбур и ящик.

Всем, кто обладает какой-либо информацией об Александре Куприянове, просьба позвонить по телефону 8- 800- 700- 54- 52 в отряд «Лиза Алерт».