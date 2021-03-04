На 6 часов 5 марта отключат электричество в микрорайоне Воронежа Репное.

По сообщению пресс-службы филиала «Россети Центр Воронежэнерго», с 0 до 6 часов утра будут проводится работы по технологическому присоединению промышленного объекта от подстанции ПС Радуга к электрическим сетям.

Также будет ограничено снабжение электроэнергией в с. Отрадное Новоусманского района на улицах Тамбовская, Московская, Ярослава Белова, Александра Невского, Рубежная, Дружбы, в пер. Дорожный, Отрадненский, Выкрестовский, Московский, Гололобовский, Усманский, Яблочный.

Энергетики отметили, что среди отключаемых потребителей нет медицинских учреждений.

Работы будут проводиться ночью для уменьшения неудобства потребителей.