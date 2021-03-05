Отборочный этап IX Международного чемпионата «CASE-IN» стартовал 4 марта в Воронеже.

На нем небольшие команды из молодых специалистов из числа магистрантов, студентов и аспирантов вузов представляют идеи по технологической модернизации минерально-сырьевого и топливно-энергетического и комплексов. Мероприятие проходит под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Глав Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии торжественного открытия.

– Я сам инженер-строитель и для меня лично инженерное дело – одна из самых выдающихся профессий. Наравне с врачами и педагогами – это одни из самых великих людей. К большому сожалению, в 90-е годы мы потеряли прослойку качественных специалистов – профессия не приносила большой прибыли. Поэтому это особо отражается сегодня на сфере проектирования – мы являемся некими заложниками сложившейся ситуации из-за недостатка качественной проектно-сметной документации. Но в последние годы эта ситуация начинает выравниваться как раз за счет тех молодых людей, которые отучились на инженерное дело и приходят в профессию. Поэтому я желаю вам всем побед и прославления нашего города на международной арене, мы будем за вас очень рады, – обратился к участникам градоначальник.

После торжественной церемонии открытия чемпионата мэр Вадим Кстенин, ректор вуза Василий Попов и воронежский художник Ян Посадский обсудили один из этапов реализации фестиваля паблик-арта и современного искусства «Техно», предполагающего, в том числе, реставрацию фасада корпуса ВГУИТ с применением современных технологий и тенденций в оформлении экстерьера.

Кураторы проекта – Ян Посадский и Михаил Гудвин – при поддержке самого вуза предложили экспонировать на его базе работы современных художников, «разбросанные» как в здании, так и на территории. Кроме того, особым образом предполагается оформить здание баннерной сеткой на период реконструкции.

В частности, Ян Посадский анонсировал, что здание одного из корпусов ВГУИТ на время проведения реконструкции может быть декорировано сеткой, на которой будут смонтированы сменные панели с изображением стрит-арта различных мастеров. Менять их можно будет каждый сезон или в зависимости от идейной задумки, представив, таким образом, работы сразу нескольких художников.

– Ряд объектов и мероприятий будут расположены по всей территории – как постоянные уличные работы, так и выставки, и прочее. Работы художников зафиксируют место в историческом и культурном контекстах. Это будут некие смысловые, художественные интервенции в пространстве. Ряд работ можно сделать в формате конкурса, – рассказал Ян Посадский.

Само здание давно требует капитального ремонта, на время проведения работ предлагается применить нестандартное решение – доминирующим цветом съемной конструкции может стать полностью черный, а вот сменные панели могут быть выполнены в различных цветовых и графических решениях. После проведения реконструкции баннеры демонтируют, но само здание по задумке художников в итоге тоже должно стать черным.

– Корпус ВГУИТ сейчас находится в довольно унылом состоянии, предлагается сделать капитальный ремонт, выкрасить его в черный цвет. Так сложилось, что черный и белый цвета у нас неприемлемы, поскольку это очень полярные, чистые цвета. И черной архитектуры у нас, к сожалению, очень мало, хотя она очень стильно смотрится. Это здание находится в панорамной точке, которое будет просматриваться от Чернавского моста, пока ремонт будет идти, на баннерной сетке хотелось бы видеть работы художников, – поделился Ян Посадский.

Мэр Вадим Кстенин положительно оценил идею проведения паблик-арт фестиваля:

– Когда стрит-арт искусство идет цивилизованным путем и через такие масштабные мероприятия как арт-фестивали, то я очень положительно к этому отношусь, потому что есть большое количество молодых людей, которым это нравится. Лишать их таких фестивалей, выставок, работ считаю нецивилизованным для города-миллионника, – отметил глава города и продолжил. – Но с другой стороны, нужно искать правильные локации, чтобы никоим образом не задевать чувства других людей, которые не поддерживают такую форму искусства.

По поводу цветового решения фасада Вадим Кстенин предложил следующее:

– Мне нравится и сама идея, и даже предлагаемый цвет временной баннерной сетки. И в качестве постоянного цвета здания черный лично меня не пугает. Но не уверен, что его положительно оценят все горожане. К тому же, оформление зданий в центре города очень жёстко зарегламентировано. Соответственно, оценивать идею предстоит специалистам – людям, которые учились на архитекторов и дизайнеров. Нужно узнать мнение и наших молодых специалистов, которые уже имеют большой опыт работы с городскими пространствами, – подчеркнул градоначальник.

В ходе беседы мэр также поддержал предложение участников встречи оформить прилегающую зеленую зону многолетними растениями.

– Мы начали прорабатывать концепцию по привлечению туристов и пришли к решению, что необходимо создавать новые объекты привлечения внимания. Университет – идеальное место для того, чтобы попытаться соединить науку, образование и искусство. Особенно это интересно может быть для центральной части города. Сейчас ищем спонсоров проекта и, если он найдет поддержку и у них, и у администрации города, в ближайшее время начнется его проработка, – сказал ректор ВГУИТ Василий Попов.

Завершая встречу, мэр Вадим Кстенин отметил, что инициативные идеи, направленные на развитие города, администрация всегда приветствует, но нетривиальные решения тех или иных объектов требуют общественного обсуждения.

– У нас сложилась интересная практика опросов в соцсетях, уверен, что горожанам будет интересно высказать мнение по такому необычному цветовому решению здания в самом центре Воронежа, – сказал глава города.