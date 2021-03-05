Железнодорожники подготовили приятные сюрпризы для представительниц слабого пола в часть Международного женского дня.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, с 5 по 8 марта женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры на вокзалах РЖД. Там же состоятся выступления творческих коллективов.

В залах ожидания установят экспозиции с детскими рисунками и для любительниц селфи сделают праздничные фотозоны.

На пригородных маршрутах и поездах дальнего следования поздравят путешественниц. Железнодорожники подготовили подарки в виде шоколада и цветов.

А на вокзалах Воронеж-1 и Воронеж Южный 8 марта поздравят женщин в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!».

Фото pixbay.com