На воронежских на вокзалах 8 марта будут поздравлять женщин
Железнодорожники подготовили приятные сюрпризы для представительниц слабого пола в часть Международного женского дня.
Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, с 5 по 8 марта женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры на вокзалах РЖД. Там же состоятся выступления творческих коллективов.
В залах ожидания установят экспозиции с детскими рисунками и для любительниц селфи сделают праздничные фотозоны.
На пригородных маршрутах и поездах дальнего следования поздравят путешественниц. Железнодорожники подготовили подарки в виде шоколада и цветов.
А на вокзалах Воронеж-1 и Воронеж Южный 8 марта поздравят женщин в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!».
Фото pixbay.com
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