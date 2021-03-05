Преимущественно пасмурная погода ожидается в Воронеже и его окрестностях в предстоящие праздничные выходные дня.

Так, в субботу, 6 марта, в областном центре метеорологи ожидают пасмурную погоду, небольшой снег. Температура ночью -3 – 1 градус. Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до -2 градусов. Ветер северный 4,2 м/с.

В воскресенье, 7 марта, в Воронеже обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег. Ночью ожидается мороз до – 7 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Ветер юго-западный 9,2 м/с.

В понедельник, 8 марта, ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ночью термометр покажет -3 -1 градус. Днем синоптики обещают до 2 градусов ниже нуля. Ветер западный 5,1 м/с.

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