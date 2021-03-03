Сотрудники партийных приемных повышают эффективность работы с обращениями граждан

3 марта в рамках тематической недели по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которую проводит региональная общественная приемная партии «Единая Россия», состоялся обучающий вебинар с сотрудниками приемной, руководителями местных общественных приемных партии, помощниками депутатов.

Модератором мероприятия выступила руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, которая отметила, что вопросы, связанные с ЖКХ, занимают лидирующие позиции среди тех, с которыми граждане обращаются в приемные партии, поэтому для оказания заявителям эффективной помощи, сотрудники приемных должны быть максимально подготовлены в этой теме.

Экспертом первой части вебинара стал доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ Алексей Ишков. Благодаря его выступлению участники вебинара смогли детально ознакомиться с одним из важнейших этапов работ, предшествующих текущему либо капитальному ремонту – обследованием технического состояния дома, с помощью наглядных примеров спикер пояснил, на что необходимо обращать особое внимание, чтобы сделать грамотные выводы о состоянии объекта.

Вторую часть вебинара провела исполнительный директор Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный Контроль» Елены Рудь. Она была посвящена изменениям в жилищном законодательстве и введению новой системы АРШИН — реестра результатов поверок средств измерений.

«Решение обращений граждан и качество предоставляемых консультаций сотрудниками приемных партии должно быть максимально высокими. Именно с целью повышения грамотности в вопросах ЖКХ и состоялось сегодняшнее мероприятие. Мы планируем в ежемесячном режиме проводить подобные обучающие встречи, привлекая профильных специалистов и экспертов. В сегодняшнем вебинаре нашим партнером выступил Центр ЖКХ «Народный институт» с очень полезной информацией, которую мы будем применять в дальнейшей работе» — прокомментировала Марина Андрейчук.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Воронежской области приемы граждан сотрудниками общественных приемных и депутатами всех уровней проводятся в дистанционном формате. Ежедневно заявления и обращения можно направлять:

— на адрес электронной почты региональной общественной приемной «Единой России» op@voronezh.er.ru,

— по телефону 8 (473) 239-93-39,

— через форму на сайте voronezh.er.ru,

— через социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram,

— по адресу: 394000, г. Воронеж, пр-т Революции, д.33 (почтовым отправлением или оставить обращение в специальном ящике, установленном в холле 1 этажа здания приемной).