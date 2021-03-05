Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло 4 марта на 118 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Острогожском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области, около 6 утра53-летняя местная жительница на автомобиле «Фиат Альбеа» из-за нарушения правил не справилась с управлением и съехала в кювет. Машщина опрокинулась.

В результате ДТП пострадала сама автолюбительница и двое пассажиров 72-летний мужчина и 79-летняя женщина. Медики всем троим оказали помощь на месте аварии.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области