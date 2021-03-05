В Воронежской области три человека пострадали в вылетевшей в кювет иномарке
Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло 4 марта на 118 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Острогожском районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области, около 6 утра53-летняя местная жительница на автомобиле «Фиат Альбеа» из-за нарушения правил не справилась с управлением и съехала в кювет. Машщина опрокинулась.
В результате ДТП пострадала сама автолюбительница и двое пассажиров 72-летний мужчина и 79-летняя женщина. Медики всем троим оказали помощь на месте аварии.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Фото пресс-службы ГУ МВД Воронежской области
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