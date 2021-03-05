Редчайшие кадры из жизни русской выхухоли под Воронежем выложили сотрудники Хоперского заповедника на своей страничке в «Вконтакте» 5 марта.

Попавший на видео зверек активно ищет корм на суше, где появляется очень редко.

– Крайне редкая встречаемость зверька в границах ареала, полуводный и подземный образ жизни, особенности поведения, технические ограничения камер – всё это создаёт ряд проблем, которые и требуется решить, прокомментировали видео в природоохранном учреждении.

Заповедник в настоящее время закупает новую технику, которая позволит учитывать особенности поведения этих редких зверей (скоростная съёмка, короткое фокусное расстояние, ИК-подсветка).

Ранее сообщалось, что из-за жаркого лета в 2020 году популяция выхухолей в Хоперском заповеднике сократилась почти в два раза.

Фото и видео vk.com/hoperzap