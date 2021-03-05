2 новых автобусных маршрута пустят в Северный микрорайон Воронежа
Две новых автобусных маршрута запустят в Северный микрорайон Воронежа.
Как сообщает «Мое!», в апреле-июне на линию поставят маршрут 69т, который свяжет Коминтерновский район с центром Воронежа и маршрут 29, который будет курсировать из Северного микрорайона до Митрофановского источника.
Новые маршруты будут внедряться в областном центре в рамках новой маршрутной сети общественного транспорта.
Фото «Горком36»
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