Две новых автобусных маршрута запустят в Северный микрорайон Воронежа.

Как сообщает «Мое!», в апреле-июне на линию поставят маршрут 69т, который свяжет Коминтерновский район с центром Воронежа и маршрут 29, который будет курсировать из Северного микрорайона до Митрофановского источника.

Новые маршруты будут внедряться в областном центре в рамках новой маршрутной сети общественного транспорта.

Фото «Горком36»