Проблемы воронежцев решали депутаты всех уровней, сенаторы, представители профильных ведомств и общественных организаций

С 1 по 5 марта региональная общественная приемная партии «Единая Россия» и местные общественные приемные партии провели тематическую неделю приемов по вопросам ЖКХ.

В ходе недели приемов использовался дистанционный формат общения с гражданами, проходили приемы в режиме ZOOM — конференций, он-лайн семинары, поступали обращения через социальные сети, консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра.

От воронежцев в партийные приемные поступило 648 обращений по теме ЖКХ. 59 депутатов всех уровней провели дистанционный прием граждан. 27% обращений положительно решены в день обращения.

По словам секретаря регионального отделения партии, члена Генсовета «Единой России», председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, работа с обращениями граждан традиционно является важным участком деятельности, эффективным каналом обратной связи с избирателями.

«Главным приоритетом в работе депутатского корпуса и регионального отделения партии неизменно остается защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области», — отметил лидер воронежских единороссов.

Как сообщила руководитель Воронежской региональной общественной приемной «Единой России», депутат областной Думы Марина Андрейчук, основные вопросы, поступившие в ходе тематической недели: жалобы на работу управляющих компаний, благоустройство придомовых и дворовых территорий, электроснабжение сельских населенных пунктов, обращение с ТКО.

«В ходе тематической недели состоялся обучающий вебинар с сотрудниками приемной, руководителями местных общественных приемных партии, помощниками депутатов по вопросам изменений в жилищном законодательстве и обследованию текущего состояния зданий. Экспертами выступили – доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ, исполнительный директор Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный Контроль».

Также в рамках недели состоялось первое организационное заседание общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», — рассказала Марина Андрейчук.

Часть обращений воронежцев уже решены, те вопросы, которые требуют детальной проработки взяты на контроль депутатами и региональной общественной партийной приемной.

Так, например, депутат Воронежской областной Думы Александр Цыбань помог семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с приобретением электрического отопительного котла. Член фракции «Единой России» в региональном парламенте Евгений Китаев решил вопрос с оперативной уборкой дворов Левобережного района от наледи. Депутаты облдумы- Николай Домнич оказал содействие в приобретении ламп уличного освещения для сельских поселений Россошанского района а Андрей Хабаров помог решить вопрос с установкой дополнительных контейнеров для сбора ТКО в селе Верхняя Хава.