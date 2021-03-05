Блогера из Воронежа Вадима Серова, автора YouTube-канала «Дорожный контроль», задержали в столице по подозрению в вымогательстве 2 миллионов рублей.

Об этом сообщает facto.ru со ссылкой на DixiNews.

Блогер, якобы потребовал у «Экспобанка» деньги за удаление критического ролика. Сам Серов утверждает, что ездил в Москву просто конструктивно пообщаться с сотрудниками банка, которых в новом ролике обвиняет в провокации, причем, вместе с правоохранителями. Никакого дела не возбуждено, а самого блогера и его супругу отпустили из полиции, продержав почти 9 часов. Полиция, правда, изъяла телефоны Серова до завершения проверки. Сам ролик блогер записал в поезде по пути в Воронеж.

— «Экспобанк» зря это все затеял. Очень зря, — говорит воронежец на видео.

Банкиры же заявили, что Серов сам предложил за удаление ролика выплатить ему 2 млн рублей. О чем свидетельствует имеющаяся в стенограмма разговора.

— Все действия зафиксированы правоохранительными органами, в том числе момент, когда г-н Серов забирает наличные денежные средства», — утверждают в «Экспобанке».

На канале «Дорожный контроль» блогер, как правило, выкладывает видео о конфликтах с представителями правоохранительных органов и других структур. На сегодняшний день зарегистрировано 115 тысяч подписчиков.

Фото скриншот видео канала «ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ Вадим Серов»