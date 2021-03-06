Под домашний арест отправили первого заместителя председателя Городской думы Воронежа Алексея Провоторова.

Ленинский районный суд установил парламентарию такую меру пресечения до 3 мая.

Провоторова обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с выборами в Гордуму. Как пишет «Вести Воронеж», следствие считает, что он пообещал депутату Александру Жукову, директору ярмарки, согласовать его кандидатуру на выборах за один миллион рублей. Правоохранители полагают, что на самом деле Провоторов не собирался помогать Жукову, но последний испугался, что «коллега» помешает ему попасть в городской парламент.

В итоге Жуков согласился. Он передал Провоторову 200 тысяч рублей в здании Гордумы и еще 800 тысяч в помещении ярмарки в центре Воронежа.

Вину вице-спикер признал. В суде он отказался комментировать вопрос о том, справедлива ли мера пресечения.

Силовики ранее задержали бывшего воронежского вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина, которого также подозревают в том, что в бытность главой Коминтерновской управы он пообещал депутату Сергею Кудрявцеву содействие на выборах за 400 тысяч рублей.

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