Церемония награждения победителей и призеров фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию 2021» прошла 5 марта в Воронеже во Дворце творчества детей и молодежи.

Из-за короновирусных ограничений мероприятие состоялось в усеченном формате.

Надежда Савицкая, вице-мэр по социальной политике, от имени главы Воронежа Вадима Кстенина выступила с приветственным словом.

— Мне очень хочется поблагодарить, прежде всего, руководителей образовательных организаций, которые в этот непростой год делегировали своих учителей на все профессиональные конкурсы. Показать своего учителя – это значит презентовать успешность работы всего коллектива, всей образовательной организации, уровень компетенций и подготовленности. В этом году блестящие учителя! Конкурсантов было не так много, но все интересные, интеллигентные, самобытные, умные талантливые и красивые. Нам отрадно за профессию! – сказала Надежда Петровна.

Затем заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Светлана Долгих наградила победителей муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В этом году ими стали: учитель-логопед детского сада компенсирующего вида №4 Мария Гаврикова, воспитатель центра развития ребенка – детский сад №161 Анна Желтуха и воспитатель детского сада общеразвивающего вида №137 Екатерина Прокопенко.

Следом поздравления с победой принимали те, кто только начал свой путь в учительской профессии. Именно им, вчерашним студентам, был посвящен муниципальный профессиональный конкурс «Молодой педагог». Как отметила заместитель руководителя управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко, этот конкурс традиционно является одним из самых многочисленных по количеству участников.

— Нам очень приятно, что так много талантливых, энергичных, заинтересованных, грамотных молодых людей выбирает профессию учитель. Членам жюри было очень непросто было выбрать лучших, именно поэтому на этой сцене не три, а четыре финалиста, — сказала Ольга Николаевна и вручила заслуженные награды Дмитрию Малахову (СОШ №101), Эллине Подлесной (СОШ №48), Анастасии Протопоповой (СОШ №106) и Валерии Котельва (гимназия №9).

Победителей муниципального профессионального конкурса «Классный руководитель» наградила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

— Класс можно сравнить с оркестром и то, как он сыграет, зависит от классного наставника. На этой сцене сейчас стоят лучшие из лучших. Я от всей души желаю, чтобы ваши коллективы были блестящими, слаженными, гармоничными, необыкновенно талантливыми, а все для того, чтобы добиться самых высоких результатов у вас, конечно же, есть. Удачи, успехов, блестящих творческих побед в дальнейшем, — поздравила Любовь Анатольевна.

Награды из ее рук получили: Михаил Уразов (гимназия №9), Людмила Пьянкова (гимназия №2) и Ирина Солнцева (СОШ №51).

На сцену поднимались лучшие педагоги-психологи, призеры конкурсов «Урок в музее» и «Учитель здоровья России», а также руководители образовательных учреждений, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении конкурсных мероприятий.

Финалом фестиваля стало чествование победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Ими стали: учитель начальных классов СОШ №38 Анастасия Акулова(3 место), учитель английского языка СОШ №93 Татьяна Плотникова (2 место) и учитель английского языка гимназии им. Никитина Елизавета Караблина (1 место). С победой их поздравила Надежда Савицкая.

— В Воронеже необыкновенная плеяда учителей. Всякий раз, когда я приезжаю в воронежские школы с рабочим визитом, я обязательно захожу в учительскую и разговариваю с педагогами. И всегда вижу умных и талантливых учителей. У меня большая просьба к руководителям учреждений – не прячьте их от нас! Очень хочется, чтобы вы смелее выдвигали своих педагогов для участия в разных конкурсах, и особенно в фестивале «От призвания к признанию – 2022», — поделилась Надежда Петровна.

Особую атмосферу праздника создавали концертные номера, которые представили педагоги Дворца творчества детей и молодежи Наталья Гончарова и Сергей Воротников, ансамбль скрипачей «А-соль» детской школы искусств №7 и педагог детской школы искусств №12 Ольга Горбунова.