В Воронеже обсудили сценарий развития набережной в стенах регионального департамента архитектуры и градостроительства.

В мероприятии приняли участие Сергей Петрин, первый вице-мэр по городскому хозяйству, Константин Кузнецов, помощник губернатора Воронежской области, Наталия Хван, председатель Общественной палаты Воронежской области, Евгения Жеребцова, руководитель ландшафтной мастерской «Нескучный сад», а также активные горожане, которые участвуют в разработке проекта.

Возможность появления силуэта русла реки Воронеж на одном из промышленных зданий города, использование принципов фитопластики в озеленении и реализацию концепции «Течение времени» обсудили в рамках разработки проекта благоустройства первой очереди Петровской набережной.

Напомним, что работы по обновлению территории от Чернавского моста до Адмиралтейской площади планируется начать к концу лета. Об этом шла речь в ходе недавнего совещания у губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Одной из центральных тем обсуждения по аналогии с проектом благоустройства проспекта Революции стал сценарий развития набережной. Участником обсуждения – Вячеславом Минаковым – было предложено разделить территорию на исторические участки, показав набережную через концепцию «Течение времени».

Ключевые временные отрезки – от 18 века (Адмиралтейская площадь) до 21-го (территория у Чернавского моста). Современная часть – это обновленный причал. Отсылом к 20 веку предлагается сделать музей науки и техники под открытым небом и проект «Город в миниатюре». Век 19-й – это арки и классические малые архитектурные формы. А историческая часть – сама Адмиралтейская площадь. Кроме того, Петровскую небрежную предлагается связать с «Алыми парусами», расположенными напротив на другом берегу водохранилища, смысловыми образами и размещением небольшой скульптуры (Ассоль с биноклем) или флагштоками с алыми парусами. В качестве озеленения Вячеслав Минаков предлагает хвойные деревья и цветочные арки.

Тема озеленения была продолжена руководителем ландшафтной мастерской «Нескучный сад» Евгенией Жеребцовой.

По итогам анализа состояния деревьев, которые сейчас растут на набережной, Евгения отметила, что многие из них находятся в угнетенном состоянии – часть потребует замены. Она предложила использовать геопластику и фитопластику (создание визуального рельефа с помощью растений), живые многорядные изгороди.

– Мы предлагаем рассмотреть высадку невысоких деревьев под кронами существующих. У Адмиралтейской площади можно сделать участок с отсылкой к Петровским дворцам, – рассказала Евгения Жеребцова.

Историческая преемственность территории пересекается с проектом еще одного участника рабочей группы – художника Яна Посадского, который предложил на здании одной из энергоснабжающих компаний разместить проект «Река Воронеж».

– Он представляет собой силуэт русла реки Воронеж по карте 1899 года, нанесенный краской на фасад корпуса, находящегося в ведении Россетей. Визуально силуэт не будет иметь картографической конкретики, – рассказал Ян Посадский.

Как подчеркнул первый заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин, переговоры о возможности реализации проекта планируется провести с ресурсоснабжающей организацией в ближайшее время.

Теперь эти и целый ряд других идей будут оценены проектировщиками ООО «ПГС проект», их реализация будет возможна только в случае признания целесообразными, а также наличия в будущем физической и финансовой возможности.

Организацией конструктивного взаимодействия представителей общественного актива и администрации Воронежа в ходе подготовки документации на благоустройство не только Петровской набережной, но и проспекта Революции занимается управление информации мэрии. Ранее глава города Вадим Кстенин лично обратился к участникам процесса:

– Уважаемые друзья! Губернатор Александр Викторович Гусев одобрил старт реализации проекта реконструкции проспекта Революции и концепцию первой очереди Петровской набережной. Хочу сказать большое человеческое спасибо всем, кто принимал участие в разработке проектов, тратил своё время и искренне сопереживал. Проектам – быть, – сказал мэр.

А сегодня Вадим Кстенин отметил работу начальника информационного отдела Ирины Науменко, курирующей проект.

– Это заслуженная награда – никто в стенах администрации не пробовал совладать с такой сложной аудиторией, найти компромиссы между нашими сотрудниками и общественностью. Вам это удалось. И в том числе, благодаря этому, проект проспекта Революции получился классный. Надеюсь, мы его полностью реализуем. Работа предстоит очень сложная: все общественники будут нашими контролерами и так же, как мы будут сопереживать за процесс проведения работ, – сказал глава Воронежа Вадим Кстенин, вручая высшую официальную награду муниципалитета.

Он добавил, что за то время, что велась работа над проектом проспекта Революции, было рассмотрено большое количество предложений, внесено множество изменений, которые, в итоге, позволили иначе увидеть пространство, понять его смыслы.

– Мы полтора года работаем со всеми представителями общественных движений Воронежа, которые пожелали участвовать вместе с нами в разработке концепций. Конечно то, что мы изначально планировали и видели на проспекте, достаточно сильно трансформировалось на выходе. Благодарю тех неравнодушных к нашему любимому городу и активных людей, которые участвовали в работе вместе с нами, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Редакция «Вести ПК» поздравляет Ирину Науменко с заслуженно наградой.