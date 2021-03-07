29-летний парень и 24-летняя девушка погибли в ДТП, которое произошло в Аннинском районе 5 марта.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, около 17.40 на трассе Р-298.

Водитель ВАЗ-21102 пор какой-то причине не справился с управлением, после чего автомобиль въехал в электрический столб. В результате аварии погиб водитель и его спутница.

Полиция проволит проверку пор факту аварии.