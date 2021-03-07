В выездном матче воронежский «Факел» обыграл красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Олимп-Первенстве ФНЛ, который состоялся 6 марта. Счет матча 3:1 в пользу воронежских футболистов. Напомним, что на данный момент «Факет» занимает 15 место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 34 очками в 28 матчах, а «Енисей» — 11-е (37 очков в 28 встречах).

Красноярцам удалось забить лишь один мяч, благодаря чему они выиграли первый тайм. Гол был забит форвардом из Аргентины Хуаном Лескано. Из воронежцев особый вклад в победу «Факела» был внесен защитником Николаем Зайцевым, полузащитником Андреем Никитиным и нападающим Андреем Разборовым — после перерыва они собрались с силами и разгромили противника.

Марина Хоружая