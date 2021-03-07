Сегодня, 7 марта, в Воронежской области ожидается сильный шквалистый ветер, порывы которого достигнут 16-21 метра в секунду. Об этом воронежцев предупредило ГУ МЧС. По прогнозам метеорологов, ветер будет царить в регионе с 6 утра до 6 вечера.

В связи с этим спасатели порекомендовали автомобилистам не оставлять свои авто под деревьями, а также вблизи линий электропередач, а пешеходам не ходить под крышами домов и рядом с опасными конструкциями. Взрослым рекомендуется не оставлять без внимания детей.

Марина Хоружая