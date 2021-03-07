То, что правоохранительные органы отслеживают активность российских пользователей в интернете, уже для многих не секрет. Некоторые слова, которые будут найдены в истории поиска, вполне могут послужить поводом для серьезных обвинений, так как могут быть истолкованы, как признак преступных намерений. Но если кто-то считает, что в поисковую строку браузера нельзя вбивать лишь запросы на очевидно запрещенные темы, такие, как наркотики и терроризм, то он глубоко ошибается — есть еще масса тем, ограниченных законом.

Как заявил агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, к неприятностям может привести даже поиск ссылки на скачивание пиратского фильма.

— Было и такое, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста, — рассказал эксперт. — По сути, сам по себе поиск запретных тем не является преступлением, однако следующее за поиском скачивание информации и ее использование, может уже привести к статье УК РФ. Правоохранительные органы будут выяснять, что за намерения были у пользователя и как они трактуются с точки зрения закона. Конечно, если человеку по работе необходимо искать подозрительные темы, это послужит для него оправданием. Но постоянный поиск нелегального контента, даже если это было просто из любопытства, может вызвать вопросы и привести к неприятным последствиям.

Марина Хоружая