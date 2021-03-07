Стало известно, что с 9 марта в России начнутся совместные военные учения России и Белоруссии, которые будут проведены на территории обоих государств. В учениях, как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, примут участие воздушно-десантные войска Российской Федерации и Силы специальных операций (ССО) вооруженных сил Белоруссии.

Первая фаза учений пройдет с 9 по 20 марта в Ульяновской области на полигоне «Поливно». В первой (миротворческое) фазе учений будет задействовано свыше 400 российских военнослужащих (плюс порядка 100 единиц военной техники, в числе которых — 2 ударных вертолета Ми-24, 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа) и 80 белорусских военнослужащих.

Вторая — тактическая — фаза учений пройдет в Минской области на полигоне «Осиповичский» с 15 по 27 марта. В ней примут участие 400 белорусских военных, 100 единиц военной техники и 90 российских военных.

Марина Хоружая