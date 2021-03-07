Согласно сообщению агентства Reuters, более 20 000 американских компаний могут стать объектами широкомасштабного цифрового шпионажа. Под угрозой взлома они оказались из-за уязвимости программного обеспечения Microsoft.

Microsoft уже заявляла о том, что китайские хакеры пытались атаковать локальные версии Microsoft Exchange Server , чтобы получить информацию от различных американских ведомств. Таким образом, злоумышленники смогут использовать программное обеспечение Exchange Server для широкомасштабного цифрового шпионажа.

-Нынешние атаки отличаются от тех, что обычно проводят китайские хакеры, которые действуют на государственном уровне, — рассказали в корпорации Microsoft. — Ранее хакеры получали доступ к серверу Exchange с помощью украденных паролей или не выявленных уязвимостей, а потом создавали вредоносный скрипт для удаленного доступа к взломанному серверу, дабы получать информацию из сети компании.

Правительство США сделало заявление, что внимательно следит за ситуацией. При этом в официальный представитель МИДа Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь опроверг версию о причастности китайских властей к вышеозначенным хакерским атакам.

Марина Хоружая