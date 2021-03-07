Мы уже писали о том, что сегодня , 7 марта, Гидрометцентр обещал воронежцам плохую погоду. Из-за сильного ветра, который в некоторых районах области может достигать 21 метра в секунду, страдают метеочувствительные люди. Непогоду обещали сегодня с 6 утра до 6 вечера.

Но МЧС не дает расслабляться — недавно из ведомства пришла рассылка, что завтра, 8 марта, также ожидаются неблагоприятные условия. По прогнозам метеорологом сегодня с 18.00 до завтра (18.00) порывы ветра в регионе могут достигать 15-18 м/с.

Марина Хоружая