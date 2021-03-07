После того, как депутат Государственной Думы Валерий Рашкин напугал очередным повышением пенсионного возраста, в правительстве РФ принялись опровергать данную информацию. Напомним, что в интервью URA.RU, парламентарий, представляющий в Госдуме партию КПРФ, заявил, что однократным поднятием пенсионного возраста в РФ не ограничатся и аналогичное предложение будет выдвинуто уже в следующем году.

Естественно, среди россиян началось негодование, а журналисты принялись штурмовать на предмет комментариев Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление депутата-коммуниста, заявив, что вопросов о возможном повышении пенсионного возраста пока не стоит на повестке дня.

Как сообщает ИА REGNUM, Дмитрий Песков ответил: «Это абсолютное неправильное заявление!»Марина Хоружая