Поисково-спасательная служба сообщила, что тело пропавшего 28 января в Латном мужчины найдено. Правда, 50-летний житель Семилукского района бы найдет 6 марта мертвым. Как выяснилось, 50-летний мужчина с момента исчезновения больше не выходил на связь. Правда, активные поиски пропавшего начались лишь в начале марта — его искали полицейские вместе с волонтерами.

Его труп, без видимых признаков насильственной смерти, был найден возле дач СНТ «Восход-2».

В данный момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Сотрудниками следственного комитета назначена судмедэкспертиза, которая поможет установить от чего именно умер мужчина.

Марина Хоружая