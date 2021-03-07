В сообществе «Мой и твой Воронеж» появилось видео о том, как на территории чертовицкого санатория им. Дзержинского проходили кровавые собачьи бои. Там можно увидеть, как в огороженном пространстве на снегу породистые собаки дерутся ни на жизнь, а на смерть. В одном из комментарием написали, что «живем как будто в каменном веке». Вообще багровый от крови снег мало у кого вызвал энтузиазм. Люди писали о том, что данному инциденту нужно придать огласку.

Как выяснилось, подобные бои проводятся уже давно. В самом санатории ситуацию, как сообщили «Вести Воронеж», не комментировали. В полиции отметили, что живодерам могут предъявить обвинение по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Марина Хоружая