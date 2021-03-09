На отслоившуюся краску на Помяловском спуске в Воронеже обратили внимание бдительные граждане
Бдительные граждане обратили внимание на отслоившуюся краску на Помяловском спуске у площади Победы в Воронеже.
Соответствующее сообщение появилось в группе «Твой и мой Воронеж» в соцсети в «Вконтакте».
Горожане обратили внимание на стенку возле лестницы. За зиму с нее отслоилась краска.
О проблеме доложили главе города Вадиму Кстенину, сообщили в пресс-службе мэрии. Подрядчик, в рамках гарантии, устранит недостатки. Также принято решение о благоустройстве прилегающей к площади Победы территории, а дорогу на улице Помяловского заасфальтируют.
Фото «Мой и твой Воронеж», Игорь Литвинов
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