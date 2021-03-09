В Италии бьют тревогу из-за роста смертности от коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране скончались 318 человек (днем ранее — 207). В общей сложности за все время пандемии от ковида умерло более ста тысяч итальянцев.

Как сообщает Газета. ру, Заболевших в стране зафиксировано 3 млн. 081 тыс. 368 человек. Только за минувшие сутки диагноз COVID 19 был поставлен почти 14 000 человек.

Напомним, что РФПИ подписал соглашение о том, что российская вакцина «Спутник V», которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и стала первой вакциной в мире, будет производиться в Италии.

Марина Хоружая