Вчера, 8 марта, пришло печальное известие о том, что не стало одного из самых известных и талантливых людей Воронежской области — Бориса Константиновича Бирюкова. Имя народного артиста РСФСР Бориса Бирюкова, отдавшего всю свою жизнь цирку, известно каждому воронежцу. Борис Константинович был легендарным дрессировщиком львов и не одно десятилетие руководил воронежским цирком, отдавая ему всего себя. Увы, этого достойного и талантливого человека больше с нами нет — Борис Константинович скончался на 85-м году жизни.

Прощание с Борисом Бирюковым состоится 10 марта. В 11.00 в здании Воронежского цирка пройдет гражданская панихида. В 13.00 начнется отпевание в Церкви Михаила Архангела, расположенной на Юго-Западном кладбище.

Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании выразили по этому поводу глубокие соболезнования, ведь из жизни ушел человек, который посвятил Росгосцирку более 70 лет жизни! Борис Бирюков родился 22 октября 1936 года и с самого раннего детства -с 1946 года — вместе с братом начал работать в цирке. Борис Бирюков (Бериян) родом из цирковой династии Танти, которая начала свое существование еще в XVIII веке. Сам Борис Константинович представлял уже шестое поколение этой известной династии.

Работать Борис Константинович начал в тогда еще союзной республике Туркмении. Начинал акробатом и гимнастом, несколько позже попробовал себя в клоунаде и музыкальной эксцентрике, однако большую часть своей жизни он посвятил именно дрессуре, благодаря чему стал известен на весь мир. Борис Бирюков был удостоен многих наград, среди которых — орден Почета и орден За службу Отечеству IV степени. Этот легендарный цирковой артист воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые на сегодняшний день успешны в цирковом жанре и выступают в различных уголках страны и даже мира.

С 1996 года Борис Бирюков был директором и художественным руководителем Воронежского государственного цирка имени А. Л. Дурова. Он покинул свой пост в апреле 2018 года. Тогда стало неожиданностью, что руководство Росгосцирка решило сократить директора, который так много сделал для российского цирка. Борис Константинович, узнав об этом, написал заявление об уходе сам. Тем более, что здоровье было неважным. За последние годы у Бориса Бирюкова было немало проблем со здоровьем, а вчера его сердце остановилось.

Об этом потрясающем, добрейшей души человеке, скорбит весь Воронеж, и особенно — любители циркового искусства.

Глава региона Александр Гусев и мэр города Вадим Кстенин также выразили сегодня свои соболезнования по поводу ухода из жизни легендарного воронежца Бориса Бирюкова.

Губернатор отметил, что Борис Константинович был незаурядным и блистательным представителем российского циркового искусства, а также выразил слова сочувствия родным, близким и коллегам Бориса Бирюкова.

-Он всегда имел благодарность публики, а также весомый авторитет в профессиональной среде, — отметил Александр Викторович. — Свой многогранный талант долгие годы он посвящал Воронежу, сделав наш цирк одним из самых любимых культурных мест. Смерть Бориса Бирюкова стала большой утратой для области.

Глава Воронежа Вадим Кстенин в свою очередь высказался о том, что Борис Бирюков запомнился горожанам энергичным и творческим человеком.

-Он был безгранично влюблен в свое дело и был искренне предан ему. Это был внимательный наставник и педагог, подготовивший для страны целую плеяду замечательных цирковых артистов, — сообщил Вадим Кстенин.

Дополнительные подробности по поводу прощания с Борисом Константиновичем можно узнать по телефону 2-76-59-07

Марина Хоружая