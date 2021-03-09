Кафе национальной кухни на рынке «Кольцовский» в Воронеже закрыли по решению Советского райсуда.

Владельца заведения признали виновным в нарушениях санитарных требований. Проверу проводили санитарные врачи по жалобе горожанина.

Выяснилось, что сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены — у них отсутствовали справки о флюорографии и медосмотре. Еду готовили без перчаток, столовые приборы и посуду мыли без дополнительной дезинфекции, также ревизоры обнаружили в заведении общепита мертвых тараканов.

Постановлением суда кафе закрыли до мая 2021 года до устранения нарушений.

Недавно в Воронеже также проходили очередные антикоронавирусные рейды по ресторанам и барам.