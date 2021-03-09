С 31 мая из Воронежа откроют новые рейсы. Об этом сообщила авиакомпания «РусЛайн». С 31 мая из столицы Черноземья начнут летать самолеты в Екатеринбург, с 1 июня можно будет улететь в Калининград и Геленджик.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что самолеты до этих трех городов и обратно будут летать до 28 сентября. Полеты будут осуществлять канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200, вместительностью 50 пассажиров.

Время полета из Воронежа до Калининграда составит 2 часа 15 минут, до Екатеринбурга – 2 часа 20 минут, а до курортного Геленджика можно будет добраться за полтора часа.

Марина Хоружая