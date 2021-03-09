Создатели антиковидной вакцины «Спутник V» требуют от главы ЕМА Кристы Виртумер-Хохе публичных извинений, которая в эфире телеканала ORF (Австрия) заявила, что перспектива экстренного одобрения российской вакцины в Австрии очень смахивает на «русскую рулетку». Свое мнение председатель Европейского агентства лекарственных средств подкрепила тем, что якобы еще слишком мало данных о результатах вакцинации данным препаратом.

Как сообщает ИА REGNUM, вчера на странице российской вакцины в Twitter появилось сообщение от ее создателей, в котором отмечается, что ранее глава ЕМА не допускала подобных заявлений ни о какой другой вакцине от COVID-19. Разработчики «Спутника» считают, что эти «неуместные» слова подрывают доверие к европейскому регулятору и к процессу его экспертизы, а также вызывают серьезные вопросы «о возможном политическом вмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА».

Также создатели российского препарата отмечают, что фраза, брошенная Кристой Виртумер-Хохе, подрывает доверие к регуляторам тех 46-ти стран, которые одобрили применение российской вакцины.

Марина Хоружая