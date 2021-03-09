На 60 суток в Воронеже из-за выявленных нарушений закрыли кабинет иглотерапии.

Как сообщает региональное управление Службы судебных приставов, кабинет был закрыт на 60 суток по решение Центрального райсуда.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что в кабинете нет разрешительной документации на использование медицинских изделий (иглы, массажные банки), отсутствует график уборки кабинета и спецодежды. При проведении иглоукалывания не проводится стерилизация банок и обеззараживание.

Также санврачи выявлили факт того, что внутренняя отделка помещений не предназначена для обработки моющими и дезинфицирующими средствами. На стенах вывешены текстильные картины, светильники не имеют закрытых рассеивателей, не оборудованы раковины в кабинете и туалете.

Теперь владельцу заведения необходимо за 60 дней устранить выявленные нарушения.

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