В Воронежской области с марта по май 2021 года состоятся мероприятия нового проекта, организованного Центром международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог». Проект поддержан Фондом президентских грантов.

Примечательно, что новый проект посвящен молодой аудитории – школьникам Воронежа и области, и основная цель – просвещение и информирование школьников города и области о взаимодействии между российским и сербским народом. Так, в рамках серии мероприятий будут организованы и проведены викторины о Сербии и Баканах, ряд страноведческих бесед о сербской и балканской истории и культуре, также состоится выставка детских рисунков школьников и Сербии, и соответствующий конкурс для воронежских ребят.

«Мы давно организовываем мероприятия о взаимодействии российского и сербского народов для школьников разных регионов нашей страны», –говорит организатор, директор Центра международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог» Евгений Осенков. – Так, в Ивановской и Воронежских областях уже состоялась серия викторин, которая при высоких результатах показала реальную заинтересованность ребят. Мы решили продвинуться дальше, и расширить мероприятия по направлению российско-сербского (а также балканского) сотрудничества».

В проекте «Балканский мост. Новое поколение–2021» могут принять участие учебные заведения Воронежа и Воронежской области по предварительной заявке (количество участников ограничено). Вся дополнительная информация по телефону +7 916 258 37 75 (Whatsapp, Telegram), osenkov_ew@mail.ru , а также на сайте np.dialogrs.ru и специальной страничке vk.com/npbalkan.