В рамках благотворительного мероприятия собирали подарки для детей из интернатов и центров реабилитации Семилукского района

На призыв волонтеров принять участие в благотворительной акции по сбору подарков для детей Семилукского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, откликнулась член фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе, председатель молодежного правительства, волонтер Кристина Кулешова.Вместе с добровольцами Волонтерского центра партии парламентарий подготовила и передала в несколько детских интернатов района подарки и фрукты.Мероприятие приурочено к годовщине всероссийской благотворительной акции взаимопомощи #МыВместе.

«Для детей мы собрали порядка 35 наборов для личной гигиены и закупили более 20 кг апельсинов, чтобы порадовать ребят, поддержать их. Ведь не смотря на юный возраст эти дети уже испытали много трудностей»,- рассказала Кристина Кулешова.

Из-за ограничений по коронавирусу большинство подарков детям передавали заочно. Хотя с некоторыми ребятами смогли пообщаться лично, соблюдая, разумеется, при этом все меры предосторожности, пояснила депутат.

В акции «Седьмой лепесток» приняли участие общественные организации и неравнодушные жители региона. В общей сложности были собраны сотни подарков.

«Я очень рада, что акция получилась такой масштабной. Но больше всего меня радует, что такое большое количество людей приняло участие в акции «Седьмой лепесток». Потому что именно такие идеи объединяют совершенно разных людей и побуждают их делать добрые, хорошие дела»,- отметила Кристина Кулешова.

Фото предоставлены пресс-службой ВРО ВПП «Единая Россия»