После долгой борьбы с онкологическим заболеванием, в ночь на 8 марта, в родном городе Владимире умерла известная писательница Татьяна Полякова. Ей был 61 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера писательницы Валерии Сергеевой.

В прошлом воспитательница детского сада, уже в довольно зрелом возрасте открыла в себе писательский талант и очень быстро обрела популярность. Татьяна Полякова успела написать более 90 детективных романов, которые выходили в самом известном издательстве «Эксмо» огромными тиражами и разлетались словно горячие пирожки. По словам ее помощницы, Татьяна была очень жизнерадостным и добрым человеком, но последние несколько лет боролась с онкозаболеванием. Только узнав о страшном недуге, звезда авантюрного детектива тут же легла на операцию, и затем проходила все необходимые процедуры. Однако болезнь не пощадила талантливую писательницу.

Как сообщает Российская книжная палата, Полякова неизменно входила в ТОП-10 самых издаваемых авторов России и являлась обладательницей множества литературных премий. По книгам Татьяны Поляковой снимали известные картины «Тонкая штучка» (в главной роли — Александра Захарова) и «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Прощание с любимой многими россиянами писательницей состоится завра, 10 марта, в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Марина Хоружая