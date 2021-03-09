На ежегодном международном песенном конкурсе Евровидение-2021 Россию будет представлять Manizha. В эфире Первого канала даже объявили песню, с которой певица отправится в Роттердам представлять нашу страну — «Russian woman». Напомним, что Манижа набрала 39.7%, обойдя таких именитых претендентов, как Therr Maitz (с песней «Future is bright» группа набрала 24.6% голосов) и #2Маши («Bitter words», 35.7% голосов).

Как сообщают РИА-Новости, узнав о победе, Manizha поблагодарила зрителей за доверие и обещала «не оплошать» в Нидерландах.

-Я сделаю все как надо, честно, — заявила певица.

Марина Хоружая