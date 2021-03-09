Курсанты Военного учебного центра при Воронежском государственном университете прибыли на стажировку в пресс-службы Центрального и Южного военных округов.

Без раскачки, буквально с первых дней будущие военные журналисты включились в процесс информационного обеспечения Вооруженных Сил. Они изучили нормативную базу, функциональные обязанности, которые им предстоит выполнять, специфику деятельности в различных условиях обстановки.

Теоретические знания, которые студенты получили в ходе учебного процесса, теперь предстоит закрепить на практике. В частности, в таких важных направлениях, как осуществление мониторинга средств массовой информации, организация различных акций, подготовка информации для СМИ.

Первые положительные результаты не заставили себя ждать. В Екатеринбурге заметки, подготовленные студентами Никитой Калиным, Денисом Нестеровым, Глебом Оленским уже опубликованы на официальном сайте Министерства обороны, на страницах окружной газеты «Уральские военные вести», в ряде региональных изданиях. Тематика сообщений весьма обширная – это командно-штабные учения войск и тренировки по предотвращению предполагаемой террористической угрозы, занятия с юнармейцами и проведение вакцинации военнослужащих, чествование ветеранов и женщин-военнослужащих, и многое другое, чем живут сегодня Вооруженные Силы.

В редакции газеты «Уральские военные вести» будущие офицеры с интересом познакомились с богатой историей газеты Центрального военного округа. Опытные журналисты рассказали, какие задачи призвана решать военная пресса, какие темы поднимаются на страницах уникального издания. Особенно курсантов заинтересовали командировки в «горячие точки», в частности, в Сирийскую Арабскую Республику, где представители «Уральских военных вестей» возглавляли газету российской военной базы «Русский витязь».

Студенты, в свою очередь, рассказали об учебе в Военном учебном центре ВГУ, который единственный из гражданских вузов готовит военных журналистов. Кроме того, здесь проходят обучение артиллеристы и специалисты, связанные с компьютерной безопасностью, военные переводчики и психологи.

По словам преподавателя ВУЦ, подполковника запаса Юрия Роменского, в прошлом военного журналиста, учебный центр располагает всем необходимым для подготовки кадровых офицеров, отвечающих самым высоким современным требованиям. Здесь создана полноценная учебно-материальная база. Курсантов обучают опытный профессорско-преподавательский состав, который делают все возможное, чтобы выпускники Воронежского госуниверситета, были конкурентоспособными, верными военной присяге, достойно выполняли свой долг.

Стажировка завершится проведением итоговой аттестации по военно-учетной специальности. Уже в сентябре вновь испеченные лейтенанты отправятся к местам службы.