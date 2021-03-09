Впервые за долгое время в нашей стране выявлено за сутки менее 10 000 больных коронавирусом. По сообщению оперштаба, их было зарегистрировано за последние 24 часа 9 445 (на вчерашний день количества заболевших было 10 523 человека). Летальным исходом закончилась болезнь для 336 пациентов.

Как сообщают Ведомости, в общей сложности в России заболело 4 млн. 342 тыс. 474 человека Это больше, чем в Италии, но зато количество летальных исходов у нас меньше — 89 809 человек (в Италии, как мы уже сообщали скончалось уже более 100 000 жителей).

В пятерке самых ковидных регионов — Москва (суточный прирост 1066 чел.), Питер (941 случай), Московская область (523), Нижегородская область (373), Ростовская область (262).

Марина Хоружая