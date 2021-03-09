Сегодня, 9 марта, мэр города Вадим Кстенин поручил транспортникам усилить наблюдение за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. На сегодняшний день все меньше людей в транспорте надевают маски -видимо расслабились. Несмотря на то, что во многих местах маски выдают бесплатно, люди просто не хотят их носить. Однако они забывают, что это может грозить им штрафом. К примеру недавно, одного из воронежцев оштрафовали за то, что он вошел в сетевой магазин без маски

Напомним что сегодня в регионе COVID-19 был официально подтвержден у 260 воронежцев (общее количество заболевших с начала пандемии достигло 70 371 человек).

Марина Хоружая