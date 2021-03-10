Правоохранители опять что-то искали в ГИБДД Воронежа.

Информацию об обысках в здании Госавтоинспекции на ул. Обручёва подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По всей видимости, следователям понадобилась дополнительные данные.

На помним, что в ноябре прошлого года в отношении одного их инспекторов дежурной группы было возбуждено уголовное дело о получении взятки за то, что он за вознаграждение сообщал аварийным комиссарам информацию о ДТП.

Ранее «Вести ПК» писали об обысках, которые проводили силовики в Павловске, где были задержаны командир роты командира взвода роты отдельного батальона ДПС. Их подозревают в получении денег от подчинённых за общее покровительство по службе.