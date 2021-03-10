Традиционное рабочее совещание провел мэр Воронежа Вадим Кстенин 9 марта. В нем приняли участие заместители главы города, руководители структурных подразделений мэрии и районных управ.

О подготовке к благоустройству проспекта Революции доложил первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. В ближайшее время горадминистрация объявит торги на проведение работ на тротуарной части нечётной стороны главной улицы города.

– При выполнении работ на проспекте всегда должен присутствовать опытный геодезист: нужно постоянно проводить геодезическую съёмку и вести укладку тротуарной плитки чётко в необходимых отметках, чтобы потом не было проблем с водоотведением, – поручил Вадим Кстенин.

Мэр также обратил внимание на появившиеся после зимы дефекты подпорной стены на Помяловском спуске и распорядился не затягивать с выполнением работ, провести их сразу после того, как установятся подходящие погодные условия за счёт средств подрядной организации в рамках исполнения своих гарантийных обязательств.

– Также проведите дефектовку на площади Победы, особенно обратите внимание на парапеты у фонтана, где летом до установления ограничителей катались скейтеры, если там есть повреждения, то их нужно устранить, – распорядился глава города.

Затем Вадим Кстенин призвал руководителей районных управ тщательно прорабатывать организацию работ при ремонте и строительстве тротуаров:

– В этом году буду очень жёстко спрашивать с вас за культуру организации работ при ремонте и строительстве тротуаров. Вы должны учесть ошибки прошлого года: непозволительно при ремонте вскрывать тротуарную плитку на всей улице, чтобы горожане неделями, а то и месяцами ходили по песку и пыли. Во-первых, там где возможно, проводите работы последовательно на небольших участках, во-вторых, обеспечивайте временные подходы к объектам, в-третьих, планируйте работы так, чтобы минимизировать выход горожан на проезжую часть, – распорядился мэр.

Кроме того, Вадим Кстенин добавил, что в этом году планируется провести беспрецедентный объём работ по развитию пешеходной инфраструктуры:

– Не забывайте, что помимо 165 миллионов, которые выделили вам на ремонт, строительство тротуаров и их адаптацию для маломобильных горожан, будут идти масштабные работы на проспекте Революции. Огромные объёмы по мощению тротуарной плитки. Рабочих бригад нужно будет очень много, поэтому заранее озаботьтесь этим вопросом, возможно, следует заинтересовать потенциальных подрядчиков из соседних регионов, чтобы они выходили на ваши торги, – отметил глава города.

Заместитель руководителя администрации Людмила Бородина доложила, что на прошлой неделе губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил сбор средств на помощь Арсению Лихачёву – последнему малышу в регионе со спинальной мышечной атрофией. Вадим Кстенин инициативу поддержал.

– Мы с вами уже помогали ранее в сборах на лечение детей с таким заболеванием и было бы несправедливо обойти вниманием этого ребенка. Я принял решение принять в этом участие, к вам и вашим подчинённым обращаюсь с просьбой – кто желает это сделать, могут также написать заявление о пожертвовании, – отметил Вадим Кстенин.

Затем глава Воронежа поручил транспортникам усилить рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима, а финансистам – внимательно следить за изменениями ключевой ставки, чтобы в случае её снижения оперативно перекредитоваться под меньший процент и, тем самым, сэкономить бюджетные средства на обслуживании кредитных линий.

О ходе реконструкции на путепроводе на улице Ленина доложил первый заместитель главы администрации Сергей Петрин. Он сообщил, что в феврале погружены все предусмотренные проектом 122 трубошпунтованные сваи, устроены арматурные каркасы ригелей на обеих опорах сооружения и произведено их бетонирование, на опоре №2 забетонированы и 13 подферменников. На этой неделе устройство 13 арматурных каркасов подферменников и их бетонирование будет производиться и на опоре №1.

– Уже на следующей неделе должен прийти кран большой грузоподъёмности для монтажа балок пролётных строений, который будет осуществляться в технологические окна, предоставленные ОАО «РЖД»: одно окно в сутки в ночное время, его длительность будет меняться через сутки: 1 час 20 минут и 3 часа 20 минут. После монтажа 13 балок (на это, ориентировочно, потребуется около недели), будет производиться бетонирование межбалочного пространства, для чего сначала нужно будет собрать опалубку на каждом из 13 межбалочных пространств, произвести бетонирование, а затем её разобрать – это работа также будет выполняться только в окна, – рассказал Сергей Петрин.

В завершение планёрки Вадим Кстенин вновь обратился к руководителям районных управ:

– Как только потеплеет, начинайте активно убирать пескосмёт: понятно, что для части спецтехники, которая работает с увлажнением, будет ещё неподходящее время, но ставьте «под лопату» работников ручной уборки, грузите пескосмёт и вывозите, не нужно ждать апреля, – дал указание глава Воронежа.