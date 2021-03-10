18-градусными морозами завершится короткая рабочая неделя в Воронежской области.

Похолодание немного отсрочило наступление весны в регионе.

Согласно данным погоды из сервиса Яндекса, днем 10 марта в Воронеже ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура днем – 7 градусов мороза.

В четверг, 11 марта, синоптики обещают ясную погоду, без осадков. Ночью до – 20 градусов, днем до 9 градусов ниже нуля.

В пятницу, 12 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью ожидается 18 градусов мороза. Днем потеплеет до – 3 градусов.

Фото «Вести ПК»